Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Eylül 2024 22:28
ekders ucreti
zamlandi mi sınıfçı için ekim ayı 75 saat yüzde yirmi oskansoft 9500 hesapliyor

Sevdim-Seni
Genel Müdür
28 Eylül 2024 22:42

yaklaşık %20 zamlandı ama daha çok zamlandı gibi gözüksün diye aylık vergiyi ekdersten değil maaştan kesmeye karar verdiler.

Maaşlar 1500-2000 arası az ayatacak.

O zaman millet daha iyi anlayacak ekders zammını.

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