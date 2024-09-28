Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Eylül 2024 22:30
Geri hizmet

Babamın yüzde 91 engelli raporu mevcut bu raporla geri hizmete gecebilirmiyim konu hakkında bilgisi olan varsa yazabilirmi


Ragıp Gelibolu
Memur
29 Eylül 2024 00:23

geri hizmet diye birşey olmadığından cevap gelmemiş

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