KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Eylül 2024 22:42
Aralık 2024 teki merkezi atamadan önce hangi kurumlar alım yapabilir?

2024/2 merkezi atama tarihinden önce hangi kurumlar personel alımına çıkabilir? Bilgisi olanlar, tahmini olanlar cevap verebilirler mi?


Nuraynen
Memur
29 Eylül 2024 01:05

Çevre ve adalet çıkabilir hocam iibf için soruyorsan. Yani genelde önden alımı olan bunlar var sağlıkçıysan sağlık yeni büyük alım yaptı hani aralıktan önce alım yapacağını sanmam aile bakanlığı da aralığı bekler gibi belediyeler ve ünileri takip edebilirsin sözleşmeli kadrolu fark etmez dersen

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