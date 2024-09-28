Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Eylül 2024 23:02
Mesem

Merhaba değerli hocalarım meslek lisesinde görev yapıyorum mesem derslerine giriyorum haftasonları ek ders üçreti alıyorum ama normal gündüz ders saatleri gibi hesaplanıyor geceden verilmiyor bu konuda bilgisi olan var mı net bi yönetmelik görmedim


ekpss3347
Aday Memur
29 Eylül 2024 01:10

https://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/469.pdf

g) Gündüz öğretimi dışında kalan öğretim: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında

yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde

saat 18.00?den sonra başlayan yüz yüze eğitimi,

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sınıf öğretmenliğinde görevlendirme nasıl oluyor?Okulda çok mutsuzum, istifa bile düşünüyorum.Psikolojik-psikiyatrik sorunlarım var,malulen nasıl emekli olabilirim?10 kişiden az sınıfMeslek liselerinde okul çıkış saatleri çok geçSözleşmeli oğretmenlerin tüp bebek haklariİcra Ek Dersten kesinti yapabilir mi?Tutanak süresiİlçe emri norm fazlasıTürkçe dersini çocuklara nasıl sevdirebilirim?

Sözlük

Şuanki hislerinle kendi şiirini yaz 2 dekadans 1 güne bir şarkı bırak 5 deepfake 2 En sevdiğiniz kekler 6 Türkiye'nin temiz havaya sahip tek ili 2 senkronik 1 kendini bir şey zannetme 1 Birşeyler İçmeseksmi 1 Çay Ruhun Gıdasıdır 6

Son Haberler

Memurun dikkatinin çekilmesi görevden almaya gerekçe olur mu?Lübnan'da Nasrallah için 3 gün yas ilan edildiCHP'li Ediz Ün partisinden istifa ettiOkan Buruk'tan penaltı isyanı: Maça rakibi ortak ettilerHakan Fidan: İsrail durmayacak Lübnan'a da girecek

Editörün Seçimi

+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?