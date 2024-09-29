Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


29 Eylül 2024 00:05
Darp edilen imam

ne olacak sonumuz ben iyice tedirgin oldum


E.Kayı Han
Editor
29 Eylül 2024 00:45

Cemaat gerekeni yaptı. İyi de yaptılar. Ellerine sağlık.

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Darp edilen imam

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