Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Eylül 2024 00:50
Çmb'nin sabit yol uygulamasında görev yapması

Çalışmış olduğum polis merkezinde her gün sabit yol uygulaması yapılmakta.Ç.M.B. olarak çalışmaktayım. iptal edilen kanun maddeleri ve bu sabit yol uygulaması konusunda ilgili mahkemelerden izin alınması gerekmez mi? konu hakkında bilgisi olan meslek büyüklerimiz bizleri aydınlatırsa uygun olur. herkese saygılar sunarım.


Küçük polis
Şef
29 Eylül 2024 02:20

Har ay önleme arama kararı talep edilir. Bu karara göre yol uygulamasını yaparsınız. Asayiş şube ya da bürodan ya da bağlı olduğun polis merkezinden tedarik edebilirsin.


Mehmetbey0614
Aday Memur
29 Eylül 2024 02:21
bu bahsetmiş olduğum uygulama karakol amiri talimatıyla oluyor. bu durumda ne yapılmalı?

fng14
Şef
29 Eylül 2024 07:54

Mahkemeden alınan karar aylık alınır örneğin 15 Eylül 15 Ekim arası şeklinde buna göre de amirin istediği gün istediği saatte uygulama yapın diye talimat verebilir

Mehmetbey0614, Bugün
bu bahsetmiş olduğum uygulama karakol amiri talimatıyla oluyor. bu durumda ne yapılmalı?

altıntaşli
Şube Müdürü
29 Eylül 2024 15:40

Bekçiler arama yapamaz çevre güvenliği alır.

Anayasa mahkemesi hangi yetkileri iptal etti ise onları yapamazsın.


Mehmetbey0614
Aday Memur
29 Eylül 2024 15:44
bekçiler arama yapamaz doğrudur. benim esasen bilmediğim konu şu : örneğin Atatürk caddesi numara 10 önünde sabit uygulama yapılacak deniliyor. bu adrese ilgili mahkemece izin alınması gerekmez mi? yada bu işin usulü nedir?

tundercat06
Şef
29 Eylül 2024 16:50

mahkeme kararı olmadan uygulama yapıla bilir. uygulama için mahkeme kararı gerekmez idari bir taktirdir uygulama. konuyu arama kararı ile karıştırdığınız için şüpheye düştünüz büyük ihtimal. arama kararı olmadan yapılan uygulamadan tam verim alınamaz. kabaca bu şekilde ayrıntıları yazmadım. size tavsiyem bu gibi konulara fazla takılmamanız ve verilen görevi kendi yetkiniz içinde en iyi şekilde ifa etmenizdir.

kanunsuz bir şekilde çalıştırıldığınızı düşünüyorsanız sıralı amirlerinize konuyu iletin yada mahkemeye başvurun

Mehmetbey0614, 2 saat önce
bekçiler arama yapamaz doğrudur. benim esasen bilmediğim konu şu : örneğin Atatürk caddesi numara 10 önünde sabit uygulama yapılacak deniliyor. bu adrese ilgili mahkemece izin alınması gerekmez mi? yada bu işin usulü nedir?

Mehmetbey0614
Aday Memur
29 Eylül 2024 16:51
çok teşekkür ederim saygılar
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