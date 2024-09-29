Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Eylül 2024 00:50
sabit yol uygulaması
Çalışmış olduğum polis merkezinde her gün sabit yol uygulaması yapılmakta.Ç.M.B. olarak çalışmaktayım. iptal edilen kanun maddeleri ve bu sabit yol uygulaması konusunda ilgili mahkemelerden izin alınması gerekmez mi? konu hakkında bilgisi olan meslek büyüklerimiz bizleri aydınlatırsa uygun olur. herkese saygılar sunarım.

Çok Yazılan Konular

2024 Eylül dönemi mazeret tayini açıklama tarihiDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerMalum konu soruşturma geçiren biri nerede çalışamaz?Adi malulen emeklilikGeceden çıkana görev yazan illerÖzel harekat tazminatları ne kadarÜniversite borçlanmasıPolis maaşı revize edilmelidir

Sözlük

kingan dağları 1 bilimsel bilgi 2 En sevdiğiniz kekler 6 Dalga geçmek 3 Ve o mesaj 3 tarım mumyaları 1 Katran sabunu 2 senkronik 1 psikouzay 1 efedra 1

Son Haberler

Memurun dikkatinin çekilmesi görevden almaya gerekçe olur mu?Lübnan'da Nasrallah için 3 gün yas ilan edildiCHP'li Ediz Ün partisinden istifa ettiOkan Buruk'tan penaltı isyanı: Maça rakibi ortak ettilerHakan Fidan: İsrail durmayacak Lübnan'a da girecek

Editörün Seçimi

+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?