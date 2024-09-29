Çalışmış olduğum polis merkezinde her gün sabit yol uygulaması yapılmakta.Ç.M.B. olarak çalışmaktayım. iptal edilen kanun maddeleri ve bu sabit yol uygulaması konusunda ilgili mahkemelerden izin alınması gerekmez mi? konu hakkında bilgisi olan meslek büyüklerimiz bizleri aydınlatırsa uygun olur. herkese saygılar sunarım.

Çalışmış olduğum polis merkezinde her gün sabit yol uygulaması yapılmakta.Ç.M.B. olarak çalışmaktayım. iptal edilen kanun maddeleri ve bu sabit yol uygulaması konusunda ilgili mahkemelerden izin alınması gerekmez mi? konu hakkında bilgisi olan meslek büyüklerimiz bizleri aydınlatırsa uygun olur. herkese saygılar sunarım.