Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


29 Eylül 2024 02:25
4/b sağlık teknikerliginden 4/b büro personeline geçiş
arkadaşlar şuan sağlık teknikeri olarak görev yapıyorum kpss de başka bölümden atamam yapılsa direkt istifa edip büro personeli geçiş yapabilir miyim?

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