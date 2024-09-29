KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


29 Eylül 2024 02:30
4B sağlık teknikerliginden 4B büro personeli geçiş

arkadaşlar şuan sağlık teknikeri olarak görev yapıyorum kpss de başka bölümden atamam yapılsa direkt istifa edip büro personeli geçiş yapabilir miyim?

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