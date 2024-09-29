Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


29 Eylül 2024 02:52
Tebligat ne kadar ertelenebilir?

Arkadaşlar 2024/1 ile TEİAŞ'a atandım. Tebligatı göndermeden önce aranacağımızı söylediler. Şu an bulunduğum şehirde bazı işlerim var. Tebligatı 3-4 ay sonra göndermelerini söylesem kabul ederler mi acaba bir sıkıntı çıkar mı?

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