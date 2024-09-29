Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Eylül 2024 03:04
kredi yapılandırma
kredi kartı ve tüketici kredileri için yapılandırma gelecekmiş ama o tarihe kadar maaş haczine düşer çoktan icralık oluruz. Bu yapılandırma icralık olanları da kapsar mı pek birşey anlayamadım.

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