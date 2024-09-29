kredi yapılandırma

kredi kartı ve tüketici kredileri için yapılandırma gelecekmiş ama o tarihe kadar maaş haczine düşer çoktan icralık oluruz. Bu yapılandırma icralık olanları da kapsar mı pek birşey anlayamadım.

kredi kartı ve tüketici kredileri için yapılandırma gelecekmiş ama o tarihe kadar maaş haczine düşer çoktan icralık oluruz. Bu yapılandırma icralık olanları da kapsar mı pek birşey anlayamadım.