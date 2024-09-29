Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Eylül 2024 04:49
İl içi pdc fazlası

Merhaba.

Çalıştığım hastanede bulunduğum kadroda pdc fazlası personel var.İkametgah adresi ve özel durumlar sebep gösterilerek;

1-İl içinde herhangi bir ilçeye tayin dilekçesi verebilir miyim ?

2-Gideceğim ilçede de pdc fazlası varsa olabilir mi ?

Bilgi sahibi arkadaşlar yardımcı olabilirse sevinirim.

Teşekkürler.

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