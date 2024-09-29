Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Eylül 2024 08:46
Birlestirilmis sınıflarda süt izni
arkadaşlar bside süt iznini nasıl kullanabiliriz. evle okul arası uzak. 6 saati işlemek zorunda mıyız ?öğle arasından kısma tenefuslerden kısma yapabilir miyiz?yönetmelikte okul işleyişini bozmayacak şekilde annenin isteği göz önünde bulundurulur diyor. 5 öğrencim var

Sevdim-Seni
Genel Müdür
29 Eylül 2024 09:33

Sut izni kullanan memurlar ilk 6 ay gunluk 8 saat yerine 5 saat calisirlar. Okulda vakit geçirmek zorunda oldugunuz süre 5 saati aşıyorsa (ders değil saat) , ilçe milli egitimle görüserek teneffüslerden kısma vs bir çözüm üretilmesini isteyebilirsiniz.

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