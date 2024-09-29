Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Eylül 2024 09:43
Emeklilik

Arkadaşlar bir sorum olacak sgk kaydına göre 32 yıl sigort sürem ve 8797 gün prim ödeme gün sayımm var sgk emekli olabilirsiniz diyor ancak hitapta calısma sürem 24 yıl 1 ay 29 gün gözüküyor bu durumda ne zaman emekli olurum


Arizonalı
Memur
29 Eylül 2024 09:53
emeklilik başlıklı yazılar niye açılmıyor

Arizonalı
Memur
29 Eylül 2024 09:54
diğer sürelerini ekletmedinmi hitaba
Toplam 2 mesaj

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