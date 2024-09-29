KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Eylül 2024 11:15
2024/1 ataması sonucu işe başlayan oldu mu?

2 ay olmak üzere evrak teslim edeli

Henüz arayan olmadı

Kurumu aradım siz hariç herkesin sonucu geldi dedi.

Başlayan oldu mu aranızda?

Arsiv arastırması bu kadar nasıl uzun sürüyor anlamıyorum

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