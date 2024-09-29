Kurum Değiştirmek İstiyorum

arkadaşlar herkese selamlar. 13 yıllık polis memuruyum. Kurum değiştirmek istiyorum ancak torpilim yok. yani kendi emeklerimle bir şeyler yapmak durumundayım. ales ve YDS çalışıp üniversiteye mi zorlayayım, kpss'ye girip sivil memurlukları mı deneyeyim çok kararsızım. kpss'ye girmek istesem hangisine gireceğimi bile bilmiyorum bu konuda biraz cahilim. güvenlik bilimleri fakültesini bitirip 4 seneye tamamladım. akıl verir misiniz bu işin en kolay yolu nedir, nasıl bir yol izlemeliyim? hepinize göreblerinizde muvaffakiyetler dilerim.

arkadaşlar herkese selamlar. 13 yıllık polis memuruyum. Kurum değiştirmek istiyorum ancak torpilim yok. yani kendi emeklerimle bir şeyler yapmak durumundayım. ales ve YDS çalışıp üniversiteye mi zorlayayım, kpss'ye girip sivil memurlukları mı deneyeyim çok kararsızım. kpss'ye girmek istesem hangisine gireceğimi bile bilmiyorum bu konuda biraz cahilim. güvenlik bilimleri fakültesini bitirip 4 seneye tamamladım. akıl verir misiniz bu işin en kolay yolu nedir, nasıl bir yol izlemeliyim? hepinize göreblerinizde muvaffakiyetler dilerim.