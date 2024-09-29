Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Eylül 2024 12:27
Kurum Değiştirmek İstiyorum
arkadaşlar herkese selamlar. 13 yıllık polis memuruyum. Kurum değiştirmek istiyorum ancak torpilim yok. yani kendi emeklerimle bir şeyler yapmak durumundayım. ales ve YDS çalışıp üniversiteye mi zorlayayım, kpss'ye girip sivil memurlukları mı deneyeyim çok kararsızım. kpss'ye girmek istesem hangisine gireceğimi bile bilmiyorum bu konuda biraz cahilim. güvenlik bilimleri fakültesini bitirip 4 seneye tamamladım. akıl verir misiniz bu işin en kolay yolu nedir, nasıl bir yol izlemeliyim? hepinize göreblerinizde muvaffakiyetler dilerim.

banty
Aday Memur
29 Eylül 2024 12:31

Hocam kaç yaşındasınız? Çoğu kurumda 35 yaş sınırı var. Lisans bölümünüz ne olarak geçiyor? Torpiliniz yoksa düz memurluğu tercih edeceksiniz. Üniversite araştırma görevlisi vb. kadrolarda da torpil dönüyor. Kimseye bulaşmadan kendi çabanızla yapabileceğiniz düz memurluk


sinanpolat22
Şef
29 Eylül 2024 13:16
33 yaşındayım hocam. mezuniyet güvenlik bilimleri fakültesi olarak geçiyor.
banty, 2 saat önce

Hocam kaç yaşındasınız? Çoğu kurumda 35 yaş sınırı var. Lisans bölümünüz ne olarak geçiyor? Torpiliniz yoksa düz memurluğu tercih edeceksiniz. Üniversite araştırma görevlisi vb. kadrolarda da torpil dönüyor. Kimseye bulaşmadan kendi çabanızla yapabileceğiniz düz memurluk


diyorumki06
Şef
29 Eylül 2024 13:34
çoğu memurlukta 35 yaş şartı var o nedenle o kısım biraz sıkıntılı ama yine de infaz koruma istersen orayı dene derim. girmesi kolaydır. eğer üniversite sınavında sözelde kendine güveniyorsan öğretmenlikte özel eğitim oku derim. yaş sınırı yok öğretmenlikte özel eğitimin önü kapanmaz 4-5 sene. ben 12. senemde atandım sınava çok çalışmasam da 5 diplomam vardı pusuda bekledim. öğretmenliğe atandım.
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