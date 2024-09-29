KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Eylül 2024 13:02
2 kez atanmak mümkün mü?

Merhaba iyi günler dilerim öncelikle. Üniversitede Havacılık Yönetimi lisans bölümünden mezun olarak bu sene yapılan KPSS 2024 sonuçlarında P3 puan türünde 86.30 puan aldım. Dhmi atamalarında ilk seferde yerleşme ihtimalimi düşük olarak görsem de gelecek atamalarda girebileceğimi düşünüyorum. O vakte kadar açılan diğer ilanlardan bir memuriyet tercih etmek istiyorum. Fakat bilmediğim konu tercih yapıp bir yere atandığım takdirde hali hazırda işime devam ederken açılan Dhmi alımı olduğu takdirde oraya geçiş yapabilir miyim?

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