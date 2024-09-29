Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


29 Eylül 2024 14:25
Üniversite Hastanesi Servis Değiştirme

Merhaba bu konuda bilgisi olan arkadaşlar yardım ederse sevinirim. Eşim Üniversite hastanesinde Hemşire ünvanında çalışıyor, bende başka bir kurumda vardiyalı olarak çalışıyorum. İkimizde vardiyalı sistemde çalıştığımız için ve iki çocuğumuz olunca çok fazla zorlanıyoruz. Bakıcıda belli saate kadar evde kalıyor. Üniversite Hastanesinde sadece gündüzleri çalışabileceği servis değişikliği için nasıl bir yol izleyebiliriz bilgisi olan varsa bilgilendirirse gerçekten mutlu oluruz. Başhemşireliğe eşim gitti dilekçe vermek için onu bile yazdırmamışlar başka yer çok zor diye oda yazmamış. Geçerli sebepleri olanları neden bu kadar zorlarla ki..

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