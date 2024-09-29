4d linin 4b liye amirlik taslaması

atandığım yerde 10 yıllık 4d sürekli işçi diğer personele amircilik oynuyor. bunun idari hukukta yeri nedir? bir gün tersime gelip ayarlarıyla oynayıverirsem haksız olur muyum? bana sürekli senin sözleşmenin feshi bi tutanağıma bakar diyor

atandığım yerde 10 yıllık 4d sürekli işçi diğer personele amircilik oynuyor. bunun idari hukukta yeri nedir? bir gün tersime gelip ayarlarıyla oynayıverirsem haksız olur muyum? bana sürekli senin sözleşmenin feshi bi tutanağıma bakar diyor