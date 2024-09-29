Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


29 Eylül 2024 16:43
4d linin 4b liye amirlik taslaması
atandığım yerde 10 yıllık 4d sürekli işçi diğer personele amircilik oynuyor. bunun idari hukukta yeri nedir? bir gün tersime gelip ayarlarıyla oynayıverirsem haksız olur muyum? bana sürekli senin sözleşmenin feshi bi tutanağıma bakar diyor

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