Konya merkez belediyeler hk.

Konya merkez belediyeler ve büyükşehir belediyesi hakkında maaş, çalışma şartları vs. Bilgi verebilecek kimse var mı? Tayin için hangi belediye daha iyi? Şimdiden teşekkür ederim

Konya merkez belediyeler ve büyükşehir belediyesi hakkında maaş, çalışma şartları vs. Bilgi verebilecek kimse var mı? Tayin için hangi belediye daha iyi? Şimdiden teşekkür ederim