Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


29 Eylül 2024 16:47
Konya merkez belediyeler hk.
Konya merkez belediyeler ve büyükşehir belediyesi hakkında maaş, çalışma şartları vs. Bilgi verebilecek kimse var mı? Tayin için hangi belediye daha iyi? Şimdiden teşekkür ederim

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