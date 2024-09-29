Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


29 Eylül 2024 17:11
BDDK Tekniker Mülakatı

Arkadaşlar selamlar. BDDK'nın tekniker ilanına başvuracağım. sözlü mülakatta acaba ne tarz şeyler soruyorlar daha önce BDDK'nın yahut başka bir kurumun tekniker mülakatına girmiş olan var mı?

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