Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


29 Eylül 2024 17:35
Memurlar askerliğini Teğmen olarak yapabilir mi?

Arkadaşlar merhaba. Bu konularda hiçbir bilgim olmadığı için yazıyorum. Belediye'de memur olarak görev yapmaktayım ve 2025'in Mart ayında yoklama dönemim gelecek. Aklımda biraz para biriktirip bedelli olarak gitmek vardı ama bazı büyüklerim Teğmen olarak git hem askerlik görevini yerine getirmiş olursun hem de kaybın olmaz dedi. Her memurun Teğmen olma şansı var mı? Başka bir öneriniz varsa yazabilirseniz sevinirim.

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