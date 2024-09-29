KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Eylül 2024 17:37
Kpss ve yds ile alan kurumlar hakkında?
İki puan baz alınarak nasıl alım yapılıyor? Hangisinin daha yüksek olması önemli?

Çok Yazılan Konular

Kpss 2024 Elektrik elektronik mühendisliğiP3 91.53 branş 157Lisans mezunu için ikinci ünv de önerisiKpss b lisans puanı sınırda olanlarAnkara zabıtalıkKpss 2024 TercihKpss Puan Hakkında2 kez atanmak mümkün mü?Tasarruf tasarruf?Branş sıralamaları

Sözlük

güne bir şarkı bırak 1 Ve o mesaj 3 Ne Pişirsem 2 huma kuşu 1 salçalık domates 1 ısırgan otlu pide 3 Katran sabunu 1 supporters 2 yaz renkleri 1 yeni neslin acımasızca eleştirilmesi 2

Son Haberler

Kapalı Çarşı'da kriz: Esnaf protesto için ışıklarını söndürüyorİstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi açıldı25 yaşındaki piyade teğmen trafik kazasında hayatını kaybettiMansur Yavaş: Temizlik talebinde bulunan 271 okuldan 113 tanesi vazgeçtiAK Parti İlçe Başkanı Çopur'u darbeden 3 CHP'li serbest

Editörün Seçimi

+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?