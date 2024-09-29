KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Eylül 2024 19:59
Iibf hakkinda

Arkadaşlar herkes uluslararası ilişkiler puan olarak yüksek kapatıyor diyor bir şey soracağım. Mesela iibf genel alim oluyor kamu iktisat işletme uluslararası ilişkiler diyelim kamu 82 alan atndı diyelim peki bu alimda uluslararası ilişkiler 83 alan atanamıyor mu bu alimlr sıralamaya göre olmuyor mu

Çok Yazılan Konular

Kpss 2024 Elektrik elektronik mühendisliğiP3 91.53 branş 157Lisans mezunu için ikinci ünv de önerisiKpss b lisans puanı sınırda olanlarAnkara zabıtalıkKpss 2024 TercihKpss Puan Hakkında2 kez atanmak mümkün mü?düz memurluktan öğretmenliğe geçişTasarruf tasarruf?

Sözlük

kalp kırıklığı 2 huma kuşu 1 Petit Beurre 2 gergin olmak 2 sorma ne haldeyim 2 yaz renkleri 1 deepfake 2 paradise 1 iş beğenmemek 2 kula kulluk edene yazıklar olsun 1

Son Haberler

Türkiye'nin ilk pandemi hastanesi harabeye döndüCinnet getiren şahıs karısı ve oğlunu vurduktan sonra intihar ettiİsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 36 kişi öldüTBMM'nin yeni dönemdeki en önemli başlığı ekonomi olacakSerhat Akın'a saldırı talimatı Gürcistan'dan

Editörün Seçimi

+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?