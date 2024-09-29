Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Eylül 2024 21:10
yarım zamanli calisma yıllık izin

Merhabalar, bir kurumda dogum sonrasi yarim zamanli calisma hakkindan faydalaniyorum. Personel daire baskanligimiz hukuk musavirliginden gorus almis yillik izni nasil kullandiralim diye. müşavirlik de 657 sayili kanunun ek 43. maddesini dayanak gostererek yillik izin de yariya dusurulmeli diye gorus bildirmis. bu maddede yillik izinle ilgili bir sey yok.kademenin maasin yariya dusurulmesinden bahsedilmis maddede. musavirlikteki avukat arkadaslar da o zaman yillik izin de yariya duser diye yorum yapmislar. oysa dogum sonrasi yarim zamanli calismayla ilgili yonetmelikte yillik izin vd. tatil gunlerinde yari zamanli calismis sayilir diye bir ifade var. buna gore yillik iznime mudahale etmemeleri gerekir. benim gibi calisip yillik iznine mudahale edilen var mi veya dava acip kazanan/kaybeden?

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