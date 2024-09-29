Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Eylül 2024 21:16
Nakil
Arkadaşlar merhaba,kızım 1. sınıfta başka bir okula nakil alacağız ama nakiller e devlette kapalı gözüküyor.Nakiller ne zaman başlar,bilen var mı?

bahçesaray
Memur
29 Eylül 2024 22:10
.

bahçesaray
Memur
29 Eylül 2024 22:14
başvurun ama belli şartları taşımanız lazım. -adres -iş yeri adresi -aynı okulda öğretmen vb isteyeceğiniz okula

Salih.manitu
Aday Memur
29 Eylül 2024 22:15
Başvuru açılmıyor hocam,sistem kapalı.Şartlar uygun yoksa.

bahçesaray
Memur
29 Eylül 2024 22:15
isteyeceğiniz okula başvurun. Ama belli şartları taşımanız lazım. -adres -iş yeri adresi -aynı okulda öğretmen vb
Toplam 4 mesaj

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