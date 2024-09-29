Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Eylül 2024 22:05
Yıllık İznim Ne Zaman Yenilenir?

6 Eylül itibariyle 1 yılımı doldurdum. Yıllık iznim 1 Ocak 2025'te mi yenilenecek yoksa 6 Eylül 2025'te mi?

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