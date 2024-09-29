Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


29 Eylül 2024 22:45
Kpss 2024 Tercih

Arkadaşlar hepinize merhaba bölümüm elektrik elektronik mühendisliği puanım 91,43 branş sıralamam 95 kurum bazında tavsiyeleriniz neler? Hedefim Aralık alımında atanmak istiyorum şansım nedir nasip olursa özellikle deneyimli arkadaşlar ne tavsiye edersiniz şimdiden çok teşekkür ederim hepinize

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