Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Eylül 2024 23:02
Emekli Eş Tayin İsteme
Sözleşmeli öğretmen olarak eşimin göreve başlama tarihi 1 Eylül 2023, bende 2023 Eylülde emekli oldum o zaman göreve yeni başladığı için yönetmelik bigimiz yoktu şu an aday öğretmenliği kalktı mazaret tayini 2025 ara tatilde isteyebilirmiyiz yoksa 3 sene geçmesi mi gereklidir.

blackdesert
Memur
29 Eylül 2024 23:03

sakat olduğunuz için mi emekli oldunuz yoksa yaşı mı doldurdunuz


basın43
Aday Memur
29 Eylül 2024 23:14
Eyt den emekli oldum..
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