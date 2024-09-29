Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Eylül 2024 23:31
Ebys üzerinden bankalara nasıl yazışma yapılır?

abi ebys den ziraat veya vakıf bankasına nasıl üst yazı yazarız hedef seç denince ziraat veya vakıf çıkmıyor bilen yeşillendirme bilir mi


delibirpsikolog
Aday Memur
29 Eylül 2024 23:40
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Bugraemir
Aday Memur
29 Eylül 2024 23:55
devlet bankaları cıkmıyor ebys de

delibirpsikolog
Aday Memur
30 Eylül 2024 00:02
ya bı arkadaş yapmış ama o arkadaşa ulaşamadık
Toplam 3 mesaj

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