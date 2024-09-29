Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


29 Eylül 2024 23:37
Eşim sağlık bakanlığında ben üniversitedeki tayin hakkında

Herkese merhabalar; Ben x üniversitesinde sağlık teknikeriyim Ocak 2022 tarihinde işe başladım Nisan 2023 de direkt kadroya geçirildim.Eşim sağlık bakanlığında dış tabibi.Ben eşimin bulunduğu ile geçiş yapmak istiyorum.Eşim görevli olduğum üniversitedeki şehire gelmek istemiyor.Geçiş yapabilmem için nasıl bir yol izleyebilirim.Eşimle aramdaki ast üst hiyerarşiden kaynaklı bir avantaj olabilir mi fikir verecek birisi var mı?

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