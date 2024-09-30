yöneticilik görevi alınmaması

iyi akşamlar arkadaşlar bir müdür düşünün disiplin yönünden kınama cezası almış, mali yönden ceza almış ve adli yönden ön inceleme boyutu ile görevi kötüye kullanmadan bahsediyor. idari yönden yöneticiliğe devam ediyor. yöneticiliğe devam etmesi nasıl mümkün oluyor

iyi akşamlar arkadaşlar bir müdür düşünün disiplin yönünden kınama cezası almış, mali yönden ceza almış ve adli yönden ön inceleme boyutu ile görevi kötüye kullanmadan bahsediyor. idari yönden yöneticiliğe devam ediyor. yöneticiliğe devam etmesi nasıl mümkün oluyor