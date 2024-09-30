Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


30 Eylül 2024 00:03
yöneticilik görevi alınmaması
iyi akşamlar arkadaşlar bir müdür düşünün disiplin yönünden kınama cezası almış, mali yönden ceza almış ve adli yönden ön inceleme boyutu ile görevi kötüye kullanmadan bahsediyor. idari yönden yöneticiliğe devam ediyor. yöneticiliğe devam etmesi nasıl mümkün oluyor

Çok Yazılan Konular

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Dmk çıkarma bakan onayı sonrası mı olur?Tsk'da ankesörlü telefon mağdurlarıHukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarVatandaşın memurun ismini öğrenme hakkıResen Görev Yeri DeğişikliğiJandarma yüksek disiplin kuruluAylıktan kesme ve Kademe Durdurma Cezası Hk.Mesleğe iade alan personelin yasal haklarının geri verilmesiİdari soruşturma..

Sözlük

Huma 1 güne bir şarkı bırak 2 dün olanlar 2 kendini bir şey zannetme 2 Fatmacık 1 savage daughter 1 terazi burcu 3 Ve o mesaj 6 Sebze yemeğine şeker atmak 2 bir ölünün anı defteri. 2

Son Haberler

İşçi, memurun amiri yapılabilir mi?30 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıklarıJean Monnet Burs Programı 2025-2026 Akademik Yılı Başvuruları Başladıİstanbul'da çakarlı driftli düğün konvoyu!Balıkesir'de kanala düşen otomobildeki 2 kişi öldü

Editörün Seçimi

+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?