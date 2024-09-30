Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Eylül 2024 00:19
Zorla görevlendirme

Merhaba ben eş durumuyla ilçe emrine atandım. Edebiyat öğretmeniyim. Beni bir ilkokulun otizm sınıfında görevlendirdiklerini söylediler. Ben de sertifikam olmadığı için sözlü olarak itiraz ettim. Şimdi sorum şu ki beni resmi ve yasal olarak eğitim, sertifikalı olmadan özel eğitimde görevlendirebilirler mi? Göreve başlattıktan sonra zorla sertifika aldırtmaktan bahsediyorlar.

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