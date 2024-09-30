Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Eylül 2024 06:42
Yasa dışı bahis ve cezası

Öncelikle lütfen beni kınamayın yaptığım şeyin yakışmadığını biliyorum ve bıraktımda 1 senedir çok şükür. Bana 2023 tarihinin mart ve ağustos ayına ait 18 gün arayla 2 adet para cezası tebliği geldi. İdari olarak birinden 24 ay kıdem tenzili alırsam diğerinden meslekten çıkarmamı alırım lütfen yardımcı olun ne yapacağımı bilmiyorum kafayı yemek üzereyim. Bilgisi olan veya başından geçen varsa yardımcı olsun lütfen


kaptan34m
Daire Başkanı
30 Eylül 2024 07:06
yasa dışı bahisin idari para cezası var biliyorum ama detayı bilmiyorum

kaptan34m
Daire Başkanı
30 Eylül 2024 07:08
kardeşim bak ceza oluşması için fiili işlemen lazım yani oynayıp tmmı hesabına o yaşa dışı sitelerden giriş cıkış oldu mu para

Zor durumm
30 Eylül 2024 07:13

Evet para giriş çıkışı oldu

kaptan34m, 4 saat önce
kardeşim bak ceza oluşması için fiili işlemen lazım yani oynayıp tmmı hesabına o yaşa dışı sitelerden giriş cıkış oldu mu para

kaptan34m
Daire Başkanı
30 Eylül 2024 07:17
şimdi devrem nasıl tesbit ediyorlar bilmiyorum ama şu var her disiplin mevzuatını kuralına göre uygulansa teşkilat da adam kalmaz inan tek sen değilsin zaten teşkilatta sen gün yüzüne çıkandın anladın mı kardeşim kimse tam düz değil kendini üzme yargılama ama oynama derim artık ben çevremde bu konudan, meslekten atılanı duymadım oynuyani biliyorum ama inan duymadım
Zor durumm, 4 saat önce

Evet para giriş çıkışı oldu


Zor durumm
30 Eylül 2024 07:21
haklısınız çok haklısınız zaten tövbe ettim oynamıyorum bir tane ceza alsam alt cezayı verecekler. daha önce cezam yok ver performans puanlarım çok iyi fakat iki tane olduğu için ayrı ayrı disiplin soruşturması geçireceğim. 2. için meslekten çıkarma cezası verirler dendi bana
kaptan34m, 4 saat önce
şimdi devrem nasıl tesbit ediyorlar bilmiyorum ama şu var her disiplin mevzuatını kuralına göre uygulansa teşkilat da adam kalmaz inan tek sen değilsin zaten teşkilatta sen gün yüzüne çıkandın anladın mı kardeşim kimse tam düz değil kendini üzme yargılama ama oynama derim artık ben çevremde bu konudan, meslekten atılanı duymadım oynuyani biliyorum ama inan duymadım

kaptan34m
Daire Başkanı
30 Eylül 2024 07:27
iyi de nasıl tespit etmişler anlamadın ki devrem bunu meslekte bile çok kişi oynuyor alla allah ayrıntısı var mı
Zor durumm, 4 saat önce
haklısınız çok haklısınız zaten tövbe ettim oynamıyorum bir tane ceza alsam alt cezayı verecekler. daha önce cezam yok ver performans puanlarım çok iyi fakat iki tane olduğu için ayrı ayrı disiplin soruşturması geçireceğim. 2. için meslekten çıkarma cezası verirler dendi bana

Zor durumm
30 Eylül 2024 07:28
para gönderilen hesaplar muhtemelen tespit edildi onlara para gönderenlerin içinde ben olduğum için bende tespit edilmiş oldum
kaptan34m, 4 saat önce
iyi de nasıl tespit etmişler anlamadın ki devrem bunu meslekte bile çok kişi oynuyor alla allah ayrıntısı var mı

kaptan34m
Daire Başkanı
30 Eylül 2024 07:34
çok geçmiş olsun kardeşim inş birşey olmaz moralini bozma o 2. dosyandan ihraç olursun diyen adam çok mu biliyormuş belki tek dosyadan birleştirip bir yaptırım alabilirsin bekle bakalım kimse bu nedenden ihraç olacağını sanmıyorum
Zor durumm, 4 saat önce
para gönderilen hesaplar muhtemelen tespit edildi onlara para gönderenlerin içinde ben olduğum için bende tespit edilmiş oldum

Zor durumm
30 Eylül 2024 07:38
umarım dediğiniz gibi olur çok pişmanım ve aşırı tedirginim uyku uyuyamıyorum umarım başından geçen biri veya bilgi sahibi biri yardımcı olur forumda
kaptan34m, 4 saat önce
çok geçmiş olsun kardeşim inş birşey olmaz moralini bozma o 2. dosyandan ihraç olursun diyen adam çok mu biliyormuş belki tek dosyadan birleştirip bir yaptırım alabilirsin bekle bakalım kimse bu nedenden ihraç olacağını sanmıyorum

Mazikalbimdeyaradir
Memur
30 Eylül 2024 08:21

Sana abi tavsiyesi,yapsanda yapmadın,oynadiysan da oynamadın.

Ne demek istediğimi anlamışsındır umarım.


Zor durumm
30 Eylül 2024 08:22
abi doğru diyorsunda banka dekontları var sonuçta yani ne açıklama yapabilirimli dekontlarda bahisle ilgili bir şey yazmıyor
Mazikalbimdeyaradir, 3 saat önce

Sana abi tavsiyesi,yapsanda yapmadın,oynadiysan da oynamadın.

Ne demek istediğimi anlamışsındır umarım.


Zor durumm
30 Eylül 2024 09:03
konu hakkında bilgi sahibi yok mu lütfen yardımcı olum

cimbom6028
Şef
30 Eylül 2024 09:06
para cezaları ne kadar tebliğ edildi miktarları ne kadar

Karan88
Aday Memur
30 Eylül 2024 09:06
ya kardesim boyle durumlari forumdan mi medet umuyorsun kim ne soyleyecek sana git bir avukatla saglikli bir sekilde iletisim kur yonlendirsin
Zor durumm, 3 saat önce
konu hakkında bilgi sahibi yok mu lütfen yardımcı olum

Zor durumm
30 Eylül 2024 09:11
başından geçen vardır diye sormak istedim duruma baktığınızda haklısın fakat maddi durumum pek elvermediği için forumdan yardım almak istemiştim
Karan88, 3 saat önce
ya kardesim boyle durumlari forumdan mi medet umuyorsun kim ne soyleyecek sana git bir avukatla saglikli bir sekilde iletisim kur yonlendirsin

Zor durumm
30 Eylül 2024 10:02
.

Bozooo31
Aday Memur
30 Eylül 2024 11:16
ssss
Zor durumm, 4 saat önce

Evet para giriş çıkışı oldu


Bozooo31
Aday Memur
30 Eylül 2024 11:17
devrem 2 dk özelini aç oradan yazacam

Zor durumm
30 Eylül 2024 11:18
tamamdır
Bozooo31, 21 dk. önce
devrem 2 dk özelini aç oradan yazacam
Toplam 19 mesaj

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