Yasa dışı bahis ve cezası

şimdi devrem nasıl tesbit ediyorlar bilmiyorum ama şu var her disiplin mevzuatını kuralına göre uygulansa teşkilat da adam kalmaz inan tek sen değilsin zaten teşkilatta sen gün yüzüne çıkandın anladın mı kardeşim kimse tam düz değil kendini üzme yargılama ama oynama derim artık ben çevremde bu konudan, meslekten atılanı duymadım oynuyani biliyorum ama inan duymadım

şimdi devrem nasıl tesbit ediyorlar bilmiyorum ama şu var her disiplin mevzuatını kuralına göre uygulansa teşkilat da adam kalmaz inan tek sen değilsin zaten teşkilatta sen gün yüzüne çıkandın anladın mı kardeşim kimse tam düz değil kendini üzme yargılama ama oynama derim artık ben çevremde bu konudan, meslekten atılanı duymadım oynuyani biliyorum ama inan duymadım