Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Eylül 2024 07:18
Reklamlar, yıldık!

Bıktık şu reklam çıkıp durmasından, ekrana dokunamiyoruz reklamlardan şu an dahi şunu yazarken 40 tane reklam çıkıyor X,e basmaktan yorulduk azaltın da adam akıllı bir forum yapalım Allah aşkına bu nedir editörler....


fatih383838
Memur
30 Eylül 2024 09:58

Aynen katılıyorum , yapacağımızı da yazamıyorum

Toplam 1 mesaj

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