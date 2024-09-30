KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


30 Eylül 2024 08:09
Teknisyen bölümler hakkında

İyi günler benim merak ettiğim bir konu var. Örneğin elektrik, bilgisayar bölümlerinden yoğunlukla teknisyen alımları oluyor fakat öyle üniversiteler var ki 2 yılda gerçekten ne staj ne uygulama gösterilmiş. Hiçbir eğitim gösterilmemiş hep teorik hep teorik. Bu bölümlerdeki kişiler atandığında teknisyen olarak direkt yaptıkları işler ne oluyor? Elektrik, bilgisayar bölümleri aklıma geldi daha nice teknisyen olan kadrolar vb.. Bilgilendirir misiniz?


Produss
Daire Başkanı
30 Eylül 2024 08:27

Atandığın yerde sana "0" gözüyle bakar her şeyi öğretirler. Sen de öğrendiğin şeyleri yaparsın.


Aliyigittt
Aday Memur
30 Eylül 2024 09:22

Sağ olun cevabınız için umarım öyledir. Kendimi yine geliştirmeye çalışıyorum fakat merak ettim sadece çünkü çoğumuz yüzde yüz hep teorik bilgiler ile mezun olduk. Bu sorunun cevabını merak etmiştim tekrardan teşekkürler..

Produss, 3 saat önce

Atandığın yerde sana "0" gözüyle bakar her şeyi öğretirler. Sen de öğrendiğin şeyleri yaparsın.

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