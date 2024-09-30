Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


30 Eylül 2024 08:42
Belediyelerde mal bildirimi nasıl yapılır?

selam. Arkadaşlar belediyede yeni personel sayılırım. mal bildirimi yapmak istiyorum. nasıl yapılır bilen var mı? E-belediye sistemine baktım böyle bir modül bulamadım.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
30 Eylül 2024 08:50

Mal bildirimi kapalı zarf usulü yapılır. Mal bildirim forumunu doldurup zarfa koyar kapatır verirsiniz. Belediyelerin farklı bir sistemi var mı bilmiyorum.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Eşim sağlık bakanlığında ben üniversitedeki tayin hakkındaBelediyelerde mal bildirimi nasıl yapılır?

Sözlük

güne bir şarkı bırak 2 ısırgan otlu pide 3 sorma ne haldeyim 2 okyanus 1 bir ölünün anı defteri. 3 Bugün olanlar 4 savage daughter 1 deepfake 3 Ne Pişirsem 3 radyo dinlemek 2

Son Haberler

Türkiye'de muhtemel eğitim süresi 17,9 yıl olduVergide yeni yol haritası; önce analiz sonra vergi düzenlemesiArıcılardan taklit bala önlem talebiMersin'de denizde erkek cesedi bulundu6 terörist etkisiz hale getirildi

Editörün Seçimi

+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?