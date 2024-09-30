Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Eylül 2024 10:53
Maarif Modeli Seminer Görevli Ücreti

Seminer dönemi 1. ve 5.sınıf öğretmenlerine yeni modeli 3 gün anlatan seminer görevlilerine kaç saat ek ders ödenecek?

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