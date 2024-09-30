Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


30 Eylül 2024 11:16
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

Unvan Değişikliği sınavına girecek olan makine mühendisi arkadaşlar.29.09.2024 tarihinde Anadolu Üniversitesinin Belediyelere yaptığı sınava giren varsa aranızda soru paylaşabilir mi.

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