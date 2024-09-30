siz trollsünüz net. ben 79.95 ile üç ayrı hocadan şansınız çok yüksek yorumu aldım. size de umut yok dediler yani öyle mi? yazım günah insanların vebalini alıyorsunuz.

siz trollsünüz net. ben 79.95 ile üç ayrı hocadan şansınız çok yüksek yorumu aldım. size de umut yok dediler yani öyle mi? yazım günah insanların vebalini alıyorsunuz.