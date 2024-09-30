KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


30 Eylül 2024 11:39
SBKY

Merhabalar Siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunuyum 79.66 puan gibi bir puan aldım sözleşmeli olarak atanma şansım var mı


selnnnn1
Aday Memur
30 Eylül 2024 14:04

benimde işletme 79.26 umudum yok. bazı rehber hocalarına yazdım yorum okudum umutsuzlar


657abc657
Aday Memur
30 Eylül 2024 14:30
siz trollsünüz net. ben 79.95 ile üç ayrı hocadan şansınız çok yüksek yorumu aldım. size de umut yok dediler yani öyle mi? yazım günah insanların vebalini alıyorsunuz.
selnnnn1, 2 saat önce

benimde işletme 79.26 umudum yok. bazı rehber hocalarına yazdım yorum okudum umutsuzlar


selnnnn1
Aday Memur
30 Eylül 2024 14:34
hocam yazabilirim adlarını niye trol olayım denileni söylüyorum barış demirel ve tercih robotunda yorum yapan sinan hoca. umut edin de kör kütük değil. iftira atmayın sizle aşnı fikirde olmayan insanlara
657abc657, 2 saat önce
siz trollsünüz net. ben 79.95 ile üç ayrı hocadan şansınız çok yüksek yorumu aldım. size de umut yok dediler yani öyle mi? yazım günah insanların vebalini alıyorsunuz.

onder0606
Aday Memur
30 Eylül 2024 14:58
Hocam umudunuzu yitirmeyin sakın sizin puanınız ve sıralamanız zaten 2022 ve 2020 yılının 80-81 puan aralığına denk geliyor sözleşmeli alımlar olduğu sürece gitmeniz gayet muhtemel yeter ki mücadeleyi bırakmayın

selnnnn1
Aday Memur
30 Eylül 2024 15:00
hocam inanın sözleşmeli alımlara bile olmaz diyolar. kafayı yemek üzereyim
onder0606, 1 saat önce
Hocam umudunuzu yitirmeyin sakın sizin puanınız ve sıralamanız zaten 2022 ve 2020 yılının 80-81 puan aralığına denk geliyor sözleşmeli alımlar olduğu sürece gitmeniz gayet muhtemel yeter ki mücadeleyi bırakmayın

Heybree
Aday Memur
30 Eylül 2024 15:09

İnşallah alımlar olurda atanırız ne diyelim


selnnnn1
Aday Memur
30 Eylül 2024 15:42
inşallah
Heybree, 52 dk. önce

İnşallah alımlar olurda atanırız ne diyelim

Toplam 7 mesaj

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