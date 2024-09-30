Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Eylül 2024 12:58
Şırnak promosyon ödemesi

Batı da vakıftan maaş alıyoduk.Burada Ziraat var .Nezaman promosyon alabılırız .Sozlesme nezaman bitiyor bilen varmı?


Piyasadan
Aday Memur
30 Eylül 2024 13:19

Hemen alırsın mutemet ile görüş banka değişikliği yapıyorsun vakfbank sana Kasım 2025 e kadar olan miktarı ödemek zorunda. Aylık 750 liradan hesap et Şırnağa başladığın ay itibarı ile. Tabi ziraat senden iade ister mi onu bilmem ziraat ile yapılan sözleşmeye bağlı


Piyasadan
Aday Memur
30 Eylül 2024 13:20

Pardon yanlış olmuş vakıfla ziraat yer değiştirecek söylediklerim için

Toplam 2 mesaj

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