Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Eylül 2024 13:16
Memuriyet öncesi 15 ay askerlik

Memurluğa atanmadan önce 15 ay uzun dönem askerlik yaptım 2023 yılında atandığım kuruma izin için başvuru yaptım keyfi olarak red geldi.Bunun için ne yapabilirim konu hakkında bilgisi olanlar var mıdır?


volkanv38
Genel Müdür
30 Eylül 2024 13:44

yazılı olarak başvuru yaptınız ve red mi geldi yoksa sözlü mü istediniz. Kanun açık 20 gün yıllık izninizin işe başlar başlamaz işlenmesi lazımdı.

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