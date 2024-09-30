KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


30 Eylül 2024 13:31
açıktan mühendis alımalrı ne zaman yoğunlaşır?

ben makine mühendisiyim.

Sınava girmeden önce sanki her kurum açıktan alım için ilan veriyor gibi hissediyorum... Şimdi tık yok. yani inşallah ben kaçırmıyorumdur

Sürekli "bilişim elemanı" tarzında ilanlar var (ya da işte öğret. üyesi). Ne zaman yoğunlaşır sizce? En azından önümdeki kişiler merkeziye kadar 3-5 eksilseydi hahaha


maresca0
Aday Memur
30 Eylül 2024 13:33

Nerelerden takip edebiliriz ilanları?


isimsizkaldımki
Aday Memur
30 Eylül 2024 13:36

ya şimdi site adı verdim diye ban man yemem inşallah ama ben buradan bakıyorum + kariyerkapısı+ kamuilan'dan (zaten ötekilerde olan ilanların hepsi kamuilan dediğim sayfada oluyor ama belki ekstra bişi olur diye riske atmıyorum)

maresca0, 2 saat önce

Nerelerden takip edebiliriz ilanları?

Toplam 2 mesaj

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