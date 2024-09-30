açıktan mühendis alımalrı ne zaman yoğunlaşır?

ben makine mühendisiyim.

Sınava girmeden önce sanki her kurum açıktan alım için ilan veriyor gibi hissediyorum... Şimdi tık yok. yani inşallah ben kaçırmıyorumdur

Sürekli "bilişim elemanı" tarzında ilanlar var (ya da işte öğret. üyesi). Ne zaman yoğunlaşır sizce? En azından önümdeki kişiler merkeziye kadar 3-5 eksilseydi hahaha