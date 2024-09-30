Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Eylül 2024 13:54
5.Sınıf Maarif Modeli Eğitimi Almayan Derse Girebilir mi?
Öğretmen ayrılışından dolayı maarif eğitimini almayan bir öğretmen eğitimi alan başka bir öğretmen varken derse girebilir mi?

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