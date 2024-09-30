Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


30 Eylül 2024 14:06
4B YHS destek personelinden 4B GİH e geçiş

Arkadaşlar merhaba,

GSB? de 1 yıllık sözleşmeli destek personeliyim. Adalet bakanlığı alımlarına başvurup kazanırsam Katipliğe geçiş yapabilir miyim? Çok fazla bilgi kirliliği var. Kimi geçersin diyor kimi geçemezsin istifa edip 1 yıl beklemen gerekiyor. Telegram grubunda bu şekilde geçiş yaptığını söyleyenler var. Personel genel müdürlüğünü aradığımda atamanız olmaz dedi. Sizlerin bilgisi var mı konu hakkında?

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