Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


30 Eylül 2024 14:29
ESKİ ENGELLİ RAPORU İLE YENİDEN ATANMAK MÜMKÜN MÜ?

MERHABA BEN ENGELLİ MEMURUM RAPORUM 2014 DE ÇIKMIŞTI VE ATANDIM BU RAPOR İLE YENİDEN ATANMA DURUMUNDA GEÇERLİ Mİ OLUR YOKSA YENİDEN GÜNCEL RAPOR İSTENİR Mİ? YENİ ATANACAĞIM KURUM İSTER Mİ ? ESKİ RAPORUM SÜRESİZDİ AMA 2019 DA ENGELLİ RAPORLARIN YÖNETMELİĞİ DEĞİŞMİŞ ACABA ŞİMDİ SİZCE NE OLUR ? . BU ARADA RAPORUM E DEVLETTE GÖZÜKMÜYOR ÇÜNKÜ ESKİ OLDUĞU İÇİN E DEVLETE 2018 VE SONRASI RAPORLAR İŞLENMİŞ. ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM


Burak Eker67
Daire Başkanı
30 Eylül 2024 15:22

bazı kurumlar yeniden rapor istiyor ama her kurum değil. halihazırda memursanız, yeniden atanmak için 6 ay öncesinden istifa etme şartı var bunu biliyorsunuz sanırım.

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