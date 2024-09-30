Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Eylül 2024 14:40
3.DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMEDE VERİLEN İLAVE 1 DERECE HAKKI

Herkese selamlar 2014 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra 2015 yılında Ekim ayında sözleşmeli olarak Sağlık Bakanlığı'na 4b'li psikolog olarak atandım.3.dönem toplu sözleşmede verilen ilave 1 dereceden 01.01.2016 tarihinde 4B li olmam nedeniyle faydalanamadım.2016 temmuz döneminde istifa ettim ve KPSS puanımı merkezi yerleştirmelerde kullanarak kadrolu olarak yeniden yine Sağlık Bakanlığına psikolog olarak atandım.Şimdi bu ilave 1 dereceden faydalanmadım,bazı bakanlıklarda bu ilave 1 derecenin sonradan alındığını ifade eden arkadaşlar oldu,acaba benzer bir süreçten geçen arkadaş var mıdır,ya da durum ile iligli nasıl bir yol haritası izlenebilir,fikir verecek olan olursa destek almak isterim.Herkese iyi günler.

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