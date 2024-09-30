Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Eylül 2024 15:20
YÖKTEN MERKEZI ATAMAYA
arkadaslar saglik teknikeri olarak yök alimlarinda atansam ayni puanla merkezi atamada ayni unvanla atanabilir miyim? cevaplarsaniz cok sevaba gecer, tesekkur ederim simdiden.

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