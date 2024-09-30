Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


30 Eylül 2024 15:32
2024 TCDD mülakat soruları

Merhabalar tcdd taşımacılıkta ayın 7 sinde mülakat var ustabaşı ve nezaretçi olarak mülakat hakkında bilgisi olan yardımcı olabilecek biri var mı acaba

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