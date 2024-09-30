Tarım ve Orman Bakanlığı Yeni Tayin Yönetmeliği

Merhaba arkadaşlar

2022 yılında Tarım Müdürlüğüne atananların yeni yönetmeliğe göre tayin hakkı olacak mı? Yönetmelikte bulunan aşağıdaki maddeye göre 4. bölgede olan biri üçüncü yılını doldurduktan sonra tercih verebilecek mi yoksa 4. yılın bitmesini mi bekleyeceğiz sözleşmeli olarak atanıp kadro alanlar olarak?

(2) Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi personelin hizmet bölgelerinde çalışma süresi;

a) 1 inci ve 2 nci hizmet bölgeleri için beş,

b) 3 üncü hizmet bölgesi için dört,

c) 4 üncü hizmet bölgesi için üç,

yıldır.